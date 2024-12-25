الجمعة، تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - عدلت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى مواعيد التشغيل بداية من بعد غدا الجمعة وذلك لمدة يوم واحد فقط بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص إعلان الشركة بشأن تعديل مواعيد التشغيل كما يلى

"لجميع ركاب قطار العاصمة.. عايزين نعرفكم إن فقط يوم الجمعة القادم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.. بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، هتبدأ القطارات من محطة عدلي منصور أول رحلاتها في تمام الساعة ٥:٠٠ صباحًا، مع تواجد قطارات كل ١٠ دقائق حتى الساعة ١:٠٠ ظهرًا وذلك لتسهيل الوصول والتنقل".

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