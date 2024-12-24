مدير مركز التميز بزراعة كفر الشيخ: الارتقاء بمنظومة البحث العلمي لحل المشكلات هو القاطرة لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - أكد الدكتور ياسر حافظ مدير مركز التميز بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، أن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي ودعم البحث العلمي القائم على حل مشكلات الشركات الزراعية والصناعية هى القاطرة الأساسية لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

جاء ذلك تعقيبا على ما حققه الدكتور ياسر محمد حافظ، مدير المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية سابقا و مدير مركز التميز بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، من إنجاز علمي مميز، بفوزه بالمركز الأول على مستوى الجامعة والمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية والمركز (38) على مستوى القارة الأفريقية في مجال علوم النبات (Plant Science)، وذلك وفقًا لتصنيف مؤشر (AD Scientific Index 2025).

ويعد هذا الإنجاز شهادة على التميز العلمي للدكتور ياسر وجهوده المتواصلة في مجال البحث العلمي، كما أنه يمثل فخرًا كبيرًا لجامعة كفر الشيخ وكلية الزراعة.

وأعرب الدكتور ياسر حافظ عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه ثمرة لجهود متواصلة وتعاون مثمر مع زملائه في القسم والجامعة وزملاء بجامعات عربية ومعاهد بحثية بدول أجنبية باوروبا خاصة وبعض الدول الأجنبية الأخرى.

وأكد أن الجامعة تفخر بمثل هذه الكفاءات العلمية التي تساهم في رفع اسم مصر عالياً في المحافل العلمية الدولية.