ارتفاع كبير في سعر الأسمدة، ونقيب الفلاحين يكشف مصير أسعار الخضراوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:10 مساءً - أسعار الأسمدة، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة مستمرة منذ يونيو الماضي بعد توقف المصانع عن الإنتاج والطاقة الإنتاجية حاليا لا تزيد على 70%، والمعروض في السوق الحر من الأسمدة قليل.

زيادة التكلفة على المزارعين

وأوضح أبو صدام، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يزيد التكلفة على المزارع وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية



تأثير زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن زيادة اسعار الأسمدة المدعمة 1000 جنيه في الطن من الممكن أن يؤثر على أسعار الخضراوات في حالة إذا قلت المساحات المنزرعة.

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق باستثناء السلفات، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم السبت 21/12/2024

ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة بالسوق السوداء

ولفت: "قبل يونيو الماضي كانت الشيكارة بـ 300 جنيه في السوق السوداء وحاليا سعرها 750 جنيها"، موضحًا: سعر طن الأسمدة المدعم 4000 جنيها بينما في السوق الحر يصل الي 21000 جنيه.

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