قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك - أخبار كلمتك

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك - أخبار كلمتك

لقيت مصرعها في حادث أليم، شيخ الأزهر يعزي أسرة الطالبة رحيق ويوجه برحلة عمرة لوالديها - أخبار كلمتك

لقيت مصرعها في حادث أليم، شيخ الأزهر يعزي أسرة الطالبة رحيق ويوجه برحلة عمرة لوالديها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - الأسد: اعتنِ بوالديك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - الأسد: اعتنِ بوالديك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مؤلفة "توأم روحي" ترد على اتهامها باقتباس فكرة الفيلم - أخبار كلمتك

مؤلفة "توأم روحي" ترد على اتهامها باقتباس فكرة الفيلم - أخبار كلمتك

رئيس شيوخ القبائل: السيسي أعاد الأمل إلى سيناء وأهلها (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس شيوخ القبائل: السيسي أعاد الأمل إلى سيناء وأهلها (فيديو) - أخبار كلمتك

"تنمية التجارة الداخلية": تنفيذ 17 مشروعا استثماريا في 12 محافظة - أخبار كلمتك

"تنمية التجارة الداخلية": تنفيذ 17 مشروعا استثماريا في 12 محافظة - أخبار كلمتك

الحوثيون: سنضرب المصالح الأمريكية دون قيود حال الاعتداء على اليمن - أخبار كلمتك

الحوثيون: سنضرب المصالح الأمريكية دون قيود حال الاعتداء على اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - لاعب طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك.. وكنا قادرين على الفوز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - لاعب طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك.. وكنا قادرين على الفوز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بارد نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بارد نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - رسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - رسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ارتفاع كبير في سعر الأسمدة، ونقيب الفلاحين يكشف مصير أسعار الخضراوات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع كبير في سعر الأسمدة، ونقيب الفلاحين يكشف مصير أسعار الخضراوات - أخبار كلمتك

ارتفاع كبير في سعر الأسمدة، ونقيب الفلاحين يكشف مصير أسعار الخضراوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:10 مساءً - أسعار الأسمدة، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة مستمرة منذ يونيو الماضي بعد توقف المصانع عن الإنتاج والطاقة الإنتاجية حاليا لا تزيد على 70%، والمعروض في السوق الحر من الأسمدة قليل.

 

زيادة التكلفة على المزارعين

وأوضح أبو صدام، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يزيد التكلفة على المزارع وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية
 

تأثير زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن زيادة اسعار الأسمدة المدعمة 1000 جنيه في الطن من الممكن أن يؤثر على أسعار الخضراوات في حالة إذا قلت المساحات المنزرعة.

 

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق

باستثناء السلفات، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم السبت 21/12/2024

ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة بالسوق السوداء

ولفت: "قبل يونيو الماضي كانت الشيكارة بـ 300 جنيه في السوق السوداء وحاليا سعرها 750 جنيها"، موضحًا: سعر طن الأسمدة المدعم 4000 جنيها بينما في السوق الحر يصل الي 21000 جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

"تنمية التجارة الداخلية": تنفيذ 17 مشروعا استثماريا في 12 محافظة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق