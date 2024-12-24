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كلمتك تكشف في عددها الجديد، عودة الإخوان وأخواتها - أخبار كلمتك

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كلمتك تكشف في عددها الجديد، عودة الإخوان وأخواتها - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، عودة الإخوان وأخواتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - تكشف كلمتك في عددها الجديد عن وثائق دولية ترصد تحركات جماعة الاخوان لصناعة الفوضى بالدول العربية.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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