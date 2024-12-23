25 ألف تأشيرة حج لـ"الاقتصادي والبري" بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - نتيجة قرعة الحج السياحي، قررت وزارة السياحة والآثار تخصيص 25 ألف تأشيرة من تأشيرات الحج للمستويين الاقتصادي والبري الخاص بفئة محدودي الدخل.

تأشيرات محدودي الدخل بقرعة الحج السياحي

وأعلنت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أنه تم تخصيص 15 ألف تأشيرة من التأشيرات المخصصة للحج السياحي والبالغ عددها هذا الموسم 36 ألف تأشيرة لبرامج الحج الاقتصادي، فضلا عن تخصيص 10 آلاف تأشيرة لبرامج الحج للمستوى البري.

تأشيرات المستويين 5 نجوم والحج المتميز

وأوضحت المصادر أنه تم تخصيص 6 آلاف تأشيرة لـ برامج الحج 5 نجوم، فضلا عن تخصيص 5 آلاف تأشيرة للحج المميز.

قرعة الحج 2025

وأعلنت وزارة السياحة والآثار نتيجة قرعة الحج السياحي، لاختيار 36 ألف فائز من إجمالي ما يقرب من 50 ألف مواطن تقدموا لحجز برامج الحج السياحي للموسم القادم.

أسعار برامج الحج السياحي

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي وأسعار برامج الحج للموسم الحالي، وجاءت كالتالي:

خمس نجوم «أ» وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.

خمس نجوم «ب» من 250 مترا وحتى 1250 مترا من ساحة الحرم المكي بسعر 520 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «أ» موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1250 مترا بسعر 295 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.

بري «أ» موسم كامل فنادق مكة وحتى 1250 مترا 260 ألف جنيه.

بري «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه.

بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 225 ألف جنيه.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي

وتقدم كلمتك لقرائها خطوات وطرق الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي كالتالي:

الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا .

إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم المصنع.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على زر البحث.

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