في إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - سَلّم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، 25 عقد عمل لذوي همم 15 عقد بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، و10 عقود في شركة ليوني الألمانية لكابلات وضفائر السيارات، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة الشركتين.

وقال الوزير أن تسليم عقود جديدة اليوم، يأتي في إطار المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

ووجه الوزير إلى كافة شركاء العمل والإنتاج، الذين يتعاونون مع الوزارة في تشغيل هذه الفئة، التي توليها وزارة العمل الاهتمام الأكبر، بتوفير فرص عمل لهم، وإدماجهم في كافة برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل.

وجاءت الأسماء التي تسلمت العقود كما يلي: أحمد عبد الجبار علي علاء الدين، و إبراهيم أسامة إبراهيم محمد قنصوه، ومحمد السيد عبد الرازق أحمد، ومحمد عادل حمودة أحمد، وحمادة ربيع شعبان عليلا، وهدير عادل فتحي عبد الفتاح، وعرفات عبده السيد أحمد، وإبراهيم رجب ناجح عبد البديع محمد، وغاده مرزوق عبد اللاهي أحمد، وزياد مجدي أحمد مصطفى غالي، وبخيته خيري قلدس جريس، ومحمود حمدي محمود محمد حنفي، ومحمد شريف عبد الله شاكر، وسعيد طلبة سعيد شتيوى سلمى، و عبد الرحمن شوقي محمد محمد، ويوسف سامي، وعبد الله محمد عبد الله أحمد، و جورج رضا راشد راغب، وعمر مصطفى عبد الباسط محمد، ويوسف سيد عثمان عبد الزاهر، وعبد الرحمن جمال حسين حسن حسنين، وعبد الرحمن أحمد علي، وصابر محمد.

وحضرت تسليم العقود هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، وأحمد مصطفى، المشرف العام على إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.