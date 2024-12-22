أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا - أخبار كلمتك

أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا - أخبار كلمتك

سعر ومواصفات هاتف انفينكس Infinix Hot 50 في مصر - أخبار كلمتك

سعر ومواصفات هاتف انفينكس Infinix Hot 50 في مصر - أخبار كلمتك

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

ضربة اسرائيلية قاضية مرتقبة على الحوثيين بصنعاء - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة - أخبار كلمتك

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

الزناتي ينعي معلمًا توفي أثناء صلاة الظهر داخل مدرسة بأسيوط - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: الطلاب الأفارقة يمثلون 44% من الوافدين بالجامعات - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي: الطلاب الأفارقة يمثلون 44% من الوافدين بالجامعات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مشروع البطل الأوليمبي (فيديو) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مشروع البطل الأوليمبي (فيديو) - أخبار كلمتك

إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

في إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم - أخبار كلمتك

في إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - سَلّم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، 25 عقد عمل لذوي همم 15 عقد بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، و10 عقود في شركة ليوني الألمانية لكابلات وضفائر السيارات، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة الشركتين.

وقال الوزير أن تسليم عقود جديدة اليوم، يأتي في إطار المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم

ووجه الوزير إلى كافة شركاء العمل والإنتاج، الذين يتعاونون مع الوزارة في تشغيل هذه الفئة، التي توليها وزارة العمل الاهتمام الأكبر، بتوفير فرص عمل لهم، وإدماجهم في كافة برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل.

وجاءت الأسماء التي تسلمت العقود كما يلي: أحمد عبد الجبار علي علاء الدين، و إبراهيم أسامة إبراهيم محمد قنصوه، ومحمد السيد عبد الرازق أحمد، ومحمد عادل حمودة أحمد، وحمادة ربيع شعبان عليلا، وهدير عادل فتحي عبد الفتاح، وعرفات عبده السيد أحمد، وإبراهيم رجب ناجح عبد البديع محمد، وغاده مرزوق عبد اللاهي أحمد، وزياد مجدي أحمد مصطفى غالي، وبخيته خيري قلدس جريس، ومحمود حمدي محمود محمد حنفي، ومحمد شريف عبد الله شاكر، وسعيد طلبة سعيد شتيوى سلمى، و عبد الرحمن شوقي محمد محمد، ويوسف سامي، وعبد الله محمد عبد الله أحمد، و جورج رضا راشد راغب، وعمر مصطفى عبد الباسط محمد، ويوسف سيد عثمان عبد الزاهر، وعبد الرحمن جمال حسين حسن حسنين، وعبد الرحمن أحمد علي، وصابر محمد.

وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم
وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم

وحضرت تسليم العقود هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، وأحمد مصطفى، المشرف العام على إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.

اقرأ أيضاً
انطلاق دورة تدريبية لصقل وتأهيل مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بأسيوط

محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق