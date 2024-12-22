مصطفى بكري: «لا مكان للخونة بيننا والمتآمرون سيسحقون تحت أقدام الشعب المصري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - علَّق الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرب الشائعات وهدم الدول.

وأوضح بكري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن حديث الرئيس السيسي عن حرب الشائعات وهدم الدول، التي تحركها أجهزة المخابرات، يؤكد أن مصر تمضي على الطريق الصحيح.

وأضاف عضو مجلس النواب: «قل لي من عدوك أقل لك من أنت، وعدونا هم الصهاينة والمتصهينين الذين انكشفت أهدافهم، وسقطت شعاراتهم».

وتابع بكري:«هؤلاء المتآمرون سيسحقون تحت أقدام الشعب المصري العظيم، لأنهم أعداء الوطن، وهم ليسوا إلا مجرد أدوات تنفذ ما يملي عليها».

وأكمل عضو مجلس النواب: الشعب المصري العظيم شعب واع ومحصن ضد الأكاذيب، يثق في قيادته ومؤسسات دولته، ولا مكان للخونة بين صفوفنا»