الكشف على 2.8 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج" (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: “2.8 مليون شاب وفتاة تم فحصهم ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج”.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ 2 مليون و827 ألف شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر فبراير من عام 2023، تحت شعار 100 مليون صحة.

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