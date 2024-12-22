الرياضة - 12:11 - سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر.. مفاجأة في عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر.. مفاجأة في عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مع جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مع جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي - أخبار كلمتك

أشرف داري يشارك في مباراة الأهلي وبلوزداد اليوم بعد تعافيه من الإصابة - أخبار كلمتك

أشرف داري يشارك في مباراة الأهلي وبلوزداد اليوم بعد تعافيه من الإصابة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: «لا مكان للخونة بيننا والمتآمرون سيسحقون تحت أقدام الشعب المصري» - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: «لا مكان للخونة بيننا والمتآمرون سيسحقون تحت أقدام الشعب المصري» - أخبار كلمتك

محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي - أخبار كلمتك

محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي - أخبار كلمتك

اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا تلغي رسوما على المستوردات وتحرر سقف السحب اليومي من البنوك - أخبار كلمتك

سوريا تلغي رسوما على المستوردات وتحرر سقف السحب اليومي من البنوك - أخبار كلمتك

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع - أخبار كلمتك

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع - أخبار كلمتك

"ذات والرداء الأحمر" تمثل مصر في مهرجان نيابوليس الدولي بتونس - أخبار كلمتك

"ذات والرداء الأحمر" تمثل مصر في مهرجان نيابوليس الدولي بتونس - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل والدته بعدن - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل والدته بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وفقا لـ توقعات الأرصاد الجوية.. أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وفقا لـ توقعات الأرصاد الجوية.. أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد - أخبار كلمتك

وفقا لـ توقعات الأرصاد الجوية.. أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:14 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة لأرصاد الجوية، حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، ثاني أيام فصل الشتاء.

حالة الطقس الآن

كشفت الهيئة عن حالة الطقس الآن في مصر، مشيرة إلى وجود أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة.

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس

الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس

أما عن فترات الليل، فحذرت الهيئة من حالة الطقس ليلاً، حيث يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد

وتوقعت - أيضًا - سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ولكنها لا تؤثر على الأنشطة اليومية.

سقوط أمطار

اضطراب الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة، أن البحر المتوسط يشهد اضطرابات في حالة الملاحة البحرية لتصل سرعة الرياح إلى (50:40) كم / ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 متر إلى 3.5 متر.

وأكدت على اعتدال حالة الملاحة البحرية في البحر الأحمر اليوم، حيث تتراوح ارتفاع أمواجه من 1.5 لـ مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 12
بنها 20 12
دمنهور 20 12
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 20 12
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 20 09
رأس سدر 21 10
نخل 18 05
كاترين 15 03
الطور 23 13
طابا 19 11
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 12
مطروح 20 12
السلوم 19 09
سيوة 19 08
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 23 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 25 18
حلايب 23 19
أبو رماد 24 18
رأس حدربة 25 19
الفيوم 21 07
بني سويف 21 08
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 22 08
قنا 24 11
الأقصر 24 12
أسوان 24 12
الوادي الجديد 22 09
أبو سمبل 24 12

اقرأ أيضاً
الشتاء بدأ رسميا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تقلبات وتحذيرات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024

الصغرى تسجل 7 درجات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

السكك الحديدية: تعديلات في تركيب عدد من القطارات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق