وفقا لـ توقعات الأرصاد الجوية.. أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:14 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة لأرصاد الجوية، حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، ثاني أيام فصل الشتاء.

حالة الطقس الآن

كشفت الهيئة عن حالة الطقس الآن في مصر، مشيرة إلى وجود أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة.

الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

أما عن فترات الليل، فحذرت الهيئة من حالة الطقس ليلاً، حيث يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد

وتوقعت - أيضًا - سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ولكنها لا تؤثر على الأنشطة اليومية.

اضطراب الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة، أن البحر المتوسط يشهد اضطرابات في حالة الملاحة البحرية لتصل سرعة الرياح إلى (50:40) كم / ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 متر إلى 3.5 متر.

وأكدت على اعتدال حالة الملاحة البحرية في البحر الأحمر اليوم، حيث تتراوح ارتفاع أمواجه من 1.5 لـ مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 21 12 بنها 20 12 دمنهور 20 12 وادي النطرون 21 11 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 20 12 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 20 12 طنطا 20 12 دمياط 20 12 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 21 10 السويس 21 11 العريش 20 10 رفح 20 09 رأس سدر 21 10 نخل 18 05 كاترين 15 03 الطور 23 13 طابا 19 11 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 21 12 العلمين 20 12 مطروح 20 12 السلوم 19 09 سيوة 19 08 رأس غارب 23 14 الغردقة 24 14 سفاجا 23 15 مرسى علم 24 15 شلاتين 25 18 حلايب 23 19 أبو رماد 24 18 رأس حدربة 25 19 الفيوم 21 07 بني سويف 21 08 المنيا 20 08 أسيوط 20 07 سوهاج 22 08 قنا 24 11 الأقصر 24 12 أسوان 24 12 الوادي الجديد 22 09 أبو سمبل 24 12