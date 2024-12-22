«العاصمة الجديدة فرصة لبناء البلد».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي من مقر أكاديمية الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - نتيجة كلية الشرطة 2025.. صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، أمس السبت بكثير من الأمور المُهمة، التي كانت من بينها عمليات التنمية في مصر، والصحة والتعليم، وجهود الدولة في ملف تطوير الموانئ المصرية.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية من حساب شركة العاصمة، وأنشأت شركة العاصمة مدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر وحي المال والأعمال.

وأشار إلى أن شركة العاصمة لها حساب في البنوك بقيمة 80 مليار جنيه، وحولت الدولة الأرض إلى فرص لبناء البلد، وقاربت على إنشاء 100 جامعة.

وأضاف أن الدولة توسعت في إنشاء الكثير من الجامعات لتوفير تعليم جيد للطلاب، والجامعات الأهلية لديها شراكات مع جامعات عالمية.

تصريحات الرئيس السيسي بـ أكاديمية الشرطة

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: أن الدولة توسعت في إنشاء نوعيات أخرى من الجامعات لتخفيف العبء على الجامعات الحكومية، ولا تكلف جامعات العلمين والجلالة الدولة أي أموال.

وأشار إلى أن على الأهالي والطلاب الاهتمام بعلوم الحاسب والنظم والرياضيات قائلاً: نحن بصدد عمل منشأة تعليمية تسع حوالي 2000 طالب تخرجوا في كليات الحاسبات للحصول على درجة الماجستير.

ولفت إلى أننا في إنشاء المراكز المتخصصة في علوم التكنولوجيا، والمستقبل حاليا في الرقمنة والاتصالات، وتحتاج الدولة إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة والدفاع والاستثمار.

الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة: لا نملك سوى العمل والصبر

وأكد الرئيس السيسي أننا لا نملك سوى العمل والصبر، وقررت الدولة إنشاء الجامعات الأهلية للحفاظ على الشباب المصري من السفر للخارج، ولدينا في التعليم الأساسي 25 مليون طالب.

وقال السيسي إن الدولة تعمل على الصناعة الزراعية بشكل موسع، وأنشأت الدولة شبكة موانئ على البحر الأحمر والمتوسط، وطورنا ميناء العريش وميناء شرق بورسعيد لتوفير بنية أساسية بالموانئ.

وأضاف أن الدولة طورت الموانئ المصرية لخدمة تجارة الترانزيت، وحرصت على الاستفادة من العلاقات الطيبة مع الدول الأخرى، وأي تجمع اقتصادي يحمل فرصا مهمة للغاية.

الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير نقلة في عالم المتاحف

وتابع الرئيس السيسي: أننا لدينا فرصة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتتحرك الدولة في كل شيء ولدينا شبكة موانئ مهمة، ولدينا الكثير من الموانئ المهمة على البحرين المتوسط والأحمر.

وأشار إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية هو تعدي على البيئة، المتحف المصري الكبير نقلة في عالم المتاحف، والمتحف المصري الكبير هو أكبر متحف لحضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

وأكد: أننا بذلنا جهد كبير في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وهناك حجم من الشائعات والكذب ضخم جدا، وعلينا الحفاظ على كل شيء في بلادنا.

موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025

يذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أعلن عن موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة، حيث من المقرر أن يكون في النصف الأول من شهر يناير 2025، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاختبارات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

1 - الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

2 - اضغط على أيقونة «خدمات أكاديمية الشرطة».

3 - كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

4 - كتابة رقم الملف.

5 - اضغط على «استعلام».

6 - تظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.