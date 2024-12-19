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20 مليون جنيه كلمة السر، زاهي حواس يكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي - أخبار كلمتك

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20 مليون جنيه كلمة السر، زاهي حواس يكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي - أخبار كلمتك

20 مليون جنيه كلمة السر، زاهي حواس يكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - تأجير الأهرامات، كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، حقيقة ما أثير عن تأجير الأهرامات للبلوجر واليوتيوبر الأمريكي مستر بيست.

قيمة التصوير في الأهرامات والمناطق الأثرية 

وأوضح زاهي حواس: صورت مع اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست، يومين وعمل دعاية ضخمة للسياحة في مصر مقابل حصول المجلس الأعلى للآثار على 20 مليون جنيه.

تصريح الآثار لليوتيوبر الأمريكي

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": وزارة السياحة ربحت 20 مليون جنيه من زيارة اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست، مقابل تصريح تصوير الأهرامات والمواقع الأثرية.

رسالة اليوتيوبر الأمريكي للدولة المصرية

وتابع:" اليوتيوبر الأمريكي لم يتحدث عن تأجير الأهرامات مطلقا بل قدم خلال الفيلم الذي نشره الشكر للسلطات المصرية التي منحته تصريح التصوير وتسهيل مهمته في تصوير برنامج عن الآثار المصرية".

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وأشار إلى أن مصر ستحقق مكاسب ضخمة لا يمكن تصورها على المستوى السياسي والاقتصادي والسياحي.

بناة الأهرامات

ولفت إلى أنه خلال تسجيله مع اليوتيوبر الأمريكي نقل رسائل مهمة وأن يؤكد أن المصريين هم بناة الأهرامات وليس غيرهم كما أشيع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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