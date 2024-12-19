مطار سفنكس الدولي يستقبل أولي رحلات شركة edelweiss السويسرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - استقبل مطار سفنكس الدولي اولي رحلات شركه edelweiss السويسرية القادمه من زيوريخ علي متنها 138راكبا من جنسيات مختلفة.

مطار سفنكس الدولي يستقبل أولي رحلات شركه edelweiss السويسرية



يأتي ذلك تماشيًا مع خطه وزاره الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحه الجوية لزياده الحركه الجوية بالمطارات المصرية واستمرارًا لنجاحات المطارات المصرية في جذب المزيد من خطوط الطيران

و قد أقيمت بهذه المناسبة احتفالية بحضور كلا من الطيار أيمن شريف مدير مطار سفنكس الدولي وMr. Peter Hafner الملحق الاقتصادي بسفارة سويسرا والسيد محمد سلامة بهيئة تنشيط السياحة والدكتورة هالة عليش رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لأعمال الطيران.

وقد تم استقبال بحفاوة وترحيب، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالأعلام وتوزيع الشيكولاتة والورود والتقاط الصور في أجواء احتفالية بالمطار.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تقوم خطوط edelweiss بتسيير رحلتين أسبوعيا إلي مطار سفنكس الدولي بخط سير زيوريخ/ سفنكس/ زيوريخ.

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