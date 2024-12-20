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أيمن الجميل: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدول الثماني النامية بالقاهرة رسالة انحياز لقيم التعاون والتنمية ضد الحروب والصراعات - أخبار كلمتك

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أيمن الجميل: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدول الثماني النامية بالقاهرة رسالة انحياز لقيم التعاون والتنمية ضد الحروب والصراعات - أخبار كلمتك

أيمن الجميل: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدول الثماني النامية بالقاهرة رسالة انحياز لقيم التعاون والتنمية ضد الحروب والصراعات - أخبار كلمتك


القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقق نجاحات كبيرة كل يوم في إدارة علاقاتها الخارجية على المستوى السياسى والاقتصادى رغم التوترات الإقليمية المحيطة بها،وانتهاجها سياسات متوازنة تمكنها من الحفاظ على علاقات قوية مع مختلف الأطراف، بما يخدم استقرار المنطقة ويحمي المصالح الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاح القمة الحادية عشرة للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي،بالعاصمة الإدارية الجديدة فى هذا التوقيت، هى رسالة حاسمة بالانحياز لقيم التعاون والمشاركة على منطق الحروب والصراعات، خاصة وأن قمة الدول الثمانى للتعاون الاقتصادى تأتى تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"،  بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة  كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل أقصى الجهود للحفاظ على استقرار وأمن المنطقة العربية والشرق الأوسط، سواء على مستوى الملف الفلسطيني والسودانى والليبى واللبنانى والسورى، أو على مستوى تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والتدخلات الخارجية ودعم التعاون والشراكة التى تعود بالخير على شعوب المنطقة مع تعظيم الشراكات التى تتيح فرصا جديدة للاستثمار والعمل والتنمية واحتواء أشكال الصراعات والانقسامات والحروب

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الجلسة الافتتاحية لقمة الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية، من خلال الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون النسبة الأكبر من شعوب المنطقة، ودعم توجه الشباب نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية، ومواجهة التحديات الصعبة مثل نقص التمويل وتفاقم الديون واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة،مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق إلى حلول حقيقية للمشكلات والتحديات التى تواجه شباب الدول النامية مثل تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة بين دول المجموعة فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والزراعة والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى متطورة ومتنامية بصورة كبيرة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين الجانبين ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن تركيا أكثر دولة فى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيرادا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، وبلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، وماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار، مما يشير إلى أن دول المجموعة تمثل أحد الأسواق الواعدة للصادرات المصرية التى ترتفع أسهمها خلال السنوات الأخيرة
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أيمن الجميل، رجل الأعمال أيمن الجميل، الرئيس السيسي، قمة الدول الثماني النامية، العاصمة الإدارية، اردوغان، ماليزيا

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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