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معلومات الوزراء يرصد تفاصيل مبادرة بيتك في مصر (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يرصد تفاصيل مبادرة بيتك في مصر (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يرصد تفاصيل مبادرة بيتك في مصر (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:56 مساءً -  نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان  5000 وحدة وفيلا سكنية للمصريين في الخارج بمبادرة بيتك في مصر.

مُبادرة "بيتك في مصر" 

وتضم مُبادرة "بيتك في مصر" 5000 وحدة وفيلا سكنية بعدة مدن جديدة للمصريين في الخارج.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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