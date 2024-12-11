الزراعة تعلن حصول هيئة الخدمات البيطرية على شهادة الجودة الأيزو 9001 - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن حصول هيئة الخدمات البيطرية على شهادة الجودة الأيزو 9001 - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، الجونة يحقق فوزا صعبا على سموحة بهدف شيكا - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، الجونة يحقق فوزا صعبا على سموحة بهدف شيكا - أخبار كلمتك

محمد طرزي يكشف عن مقولة لنجيب محفوظ تلخص قصة بطل "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

محمد طرزي يكشف عن مقولة لنجيب محفوظ تلخص قصة بطل "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

فاز عليه، مشجع يكشف كواليس مواجهته غير المتوقعة ضد محمد صلاح في الشطرنج - أخبار كلمتك

فاز عليه، مشجع يكشف كواليس مواجهته غير المتوقعة ضد محمد صلاح في الشطرنج - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف عوائد زيارة السيسي للدنمارك والنرويج - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف عوائد زيارة السيسي للدنمارك والنرويج - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا الخميس - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا الخميس - أخبار كلمتك

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق - أخبار كلمتك

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق - أخبار كلمتك

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مكتبة قطر الوطنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مكتبة قطر الوطنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مكتبة قطر الوطنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور حمد عبد العزيز الكواري، وزير الدولة القطري رئيس مكتبة قطر الوطنية.

الإمام الأكبر يؤكد اعتزازه بالعلاقة المتينة التي تربط الأزهر الشريف بالشعب القطري

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزازه بالعلاقة المتينة التي تربط الأزهر الشريف بالشعب القطري، وتقديره للمواقف الطيبة لدولة قطر تجاه مختلف قضايا العالم العربي والإسلامي، باعثًا بتحياته لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ودعواته الطيبة للشعب القطري بدوام التقدم والرخاء والأمن والأمان.  

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مكتبة قطر الوطنية

من جانبه أكد الدكتور حمد عبد العزيز الكواري سعادته بلقاء شيخ الأزهر، ونقل تحيات أمير قطر والشعب القطري وتقدير بلاده الكبير لمواقف فضيلته الشجاعة تجاه مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الرائدة في تعزيز الحوار بين الأديان، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو المنارة العلمية للعالم الإسلامي، ومحل فخر للمسلمين حول العالم.

وأشار رئيس مكتبة قطر الوطنية إلى استعداد المكتبة للتعاون مع الأزهر الشريف، وفتح أفق التعاون بما يخدم مصلحة الباحثين والطلاب؛ حيث تضم المكتبة أكثر من مليون كتاب، وبها قسم خاص للكتب التراثية، ونسعى لترسيخ دورها الثقافي من خلال تعزيز العلاقات مع المؤسسات الثقافية والتعليمية حول العالم، وفي مقدمتها الأزهر الشريف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الخارجية يؤكد هاتفيًا لبلينكن موقف مصر الثابت والداعم لسوريا وسيادتها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق