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رئيس الوزراء يزور مصنع "أكاي" للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يزور مصنع "أكاي" للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور مصنع "أكاي" للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - في أثناء جولته اليوم بـ المنطقة الصناعة جنوب بورسعيد، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مصنع "أكاي" لتصنيع الملابس الجاهزة.


واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محمد إبراهيم الحفني، مدير المصنع، الذي أوضح أن المصنع يختص بتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، وخاصة "البنطلون الجينز"، ويقام على مساحة نحو 22 ألف م2، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه.

وأضاف أن المصنع تم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر تركي، ويضم 1500 عامل، ويقوم بالتصدير، بحجم أعمال يصل إلى 35 مليون دولار سنويًا، إلى أسواق تشمل تركيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، والصين، وهولندا، وسويسرا.

وخلال زيارته للمصنع، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المخازن المعدة للأقمشة، وخطوط الإنتاج، وتشمل ماكينات فرد الأقمشة، وخط تجهيزها، بالإضافة لتفقد قسم الطباعة، وقسم التطريز، كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على نماذج من منتجات المصنع.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بهذا المصنع وغيره من المصانع، التي تسهم في توفير فرص العمل، وتصدر منتجاتها تحت شعار "صنع فى مصر"، موجها الشكر لجميع مسئولي ومستثمري المصانع التي زارها اليوم.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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