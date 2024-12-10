فريق طلاب ذوي الهمم بعين شمس يحصد 4 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات في بطولة الجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:53 صباحاً - شارك منتخب ذوي الهمم لجامعة عين شمس في بطولة الجامعات والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

طلاب ذوي الهمم بجامعة عين شمس تحصد اربع ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات في بطولة الجامعات

اقيمت المنافسات بالمدينة الشبابية بأبي قير وملاعب كلية التربية الرياضية بالإسكندرية بمشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة مثلوا ٢٤ جامعه وذلك تحت الإشراف الاداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وجاءت النتائج كالتالي: في لعبه رفع الاثقال احرز الطالب يوسف ابراهيم محمد (اعاقه حركي كراسي) بكلية الاداب المركز اول الميداليه الذهبيه ميزان 72وحصل الطالب محمد جمال امين (اعاقه حركي) بكليه الحقوق على مركز اول والميداليه الذهبيه ميزان 80_88.

وحصلت الطالبة ايه احمد زكريا ( اعاقه حركي كراسي) بكليه الهندسه على المركز ثاني والميداليه الفضيه ميزان 41_55 كما حصلت الطالبة تقى عمر احمد (قصار قامه) بكليه الاداب على المركز الثالث والميداليه البرونزيه ميزان 79_86.

وفي لعبه العاب القوى حصلت الطالبة سلوى ايهاب فهمي بكليه الحقوق ( اعاقه حركي) سباق الكراسي على المركز الاول والميداليه الذهبية وفي سباق دفع جله المركز الاول والميداليه الذهبية وحصل تلطالب عمر محمد حسين اعاقه حركيه بكليه الحقوق وفي سباق دفع جله على المركز الثالث والميدالية البرونزية

بينما حصل الطالب عبد الله محمد علي (قصارقامه)كليه الزراعه في سباق دفع جله على المركز الثالث والميداليه البرونزيه.

و في لعبه كره الهدف(الجرس)حصلت الجامعه على كاس المركز الثاني والميداليه الفضيه للطلاب سيد حسان السيد واحمد ناصر عبد العليم وبدر عمرو طلعت محمد وحمد سيد تمام عبد الباسط ليصبح اجمالي نتائج بطولة ذوي الهمم 4 ميداليات ذهب، 2 ميداليه فضية و3 ميدالية برونزية.

وفي سياق اخر اجتاز 5 طلاب بقسم اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس (تخصص ترجمة فورية) برنامجا تدريبيا على الترجمة الفورية في المقصورة العربية بمقر الأمم المتحدة في فيينا تحت إشراف مترجمي الأمم المتحدة وبقيادة هيام العيسوى، منسقة مذكرة التفاهم عن الجانب الأممي والمترجمة الفورية في مقر الأمم المتحدة بفيينا.

طلاب ألسن عين شمس يجتازون برنامج تدريبي بالمقصورة العربية بمقر الأمم المتحدة في فيينا

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر رجاء منسقة الاتفاقية من جانب جامعة عين شمس، جاء التدريب في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات (DGACM) وجامعة عين شمس.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا.

واجرى الطلاب التدريب في إطار اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - الفريق العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية - الدورة السابعة والستون - الذي عقد في الفترة من ١٨ - ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ بمقر الأمم المتحدة في فيينا.



كما حضر الطلاب جلسة خاصة عن الترجمة التحريرية مع المترجمين التحريريين بمقر الأمم المتحدة في فيينا وتعرفوا خلالها على اساليب الترجمة التحريرية في الأمم المتحدة وأدواتها.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية خلال استقبالها للطلاب بعد عودتهم أن كلية الألسن تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بغرض تبادل الخبرات مع الكوادر العاملة في تلك المنظمات وصقل مهارات ومعارف طلاب الكلية سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا في مجال الترجمة الفورية والتحريرية الأمر الذي يأتي متسقا مع دور كلية الألسن جامعة عين شمس الريادي في إعداد مترجمين على مستوى عال من الكفاءة والتأهيل لخدمة مؤسسات الدولة المختلفة.

ومن جانبه، نوه الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف على تنفيذ بروتوكول التعاون مع الأمم المتحدة إلى أن التعاون مع إدارة الترجمة بالأمم المتحدة يجري بشكل وثيق منذ العام 2020، حيث جرى تنظيم عدة فعاليات ثقافية وعلمية في مجال الترجمة الفورية والترجمة التحريرية إضافة إلى تنفيذ أربعة برامج تدريبية على الترجمة الفورية مع إدارة الترجمة الفورية في نيويورك، وبرنامج تدريبي آخر على الترجمة التحريرية مع إدارة الترجمة التحريرية في جنيف. وأثمر هذا التعاون إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الطلاب في مجال الترجمة الفورية والتحريرية عن اجتياز طالبتين من طلاب الكلية للامتحان التنافسي الذي تنظمه الأمم المتحدة لتعيين مترجمين جدد بمكاتبها حول العالم وتعيين إحداهما في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والأخرى في جنيف في العام 2022.

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