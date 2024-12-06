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رئيس الوزراء ينيب «الأزهري» في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء ينيب «الأزهري» في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء ينيب «الأزهري» في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أناب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم، التي تعقدها الوزارة غدا وتختتم أعمالها الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الأوقاف في بيان اليوم الجمعة أن المسابقة ستعقد بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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