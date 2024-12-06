رئيس الوزراء ينيب «الأزهري» في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أناب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم، التي تعقدها الوزارة غدا وتختتم أعمالها الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الأوقاف في بيان اليوم الجمعة أن المسابقة ستعقد بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.