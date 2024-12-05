مديرية عمل الأقصر تشارك في يوم مفتوح بديوان المحافظة لخدمة المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في فعاليات اليوم المفتوح بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك لبحث طلبات المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مديرية العمل وأجهزتها.

جاء ذلك بحضور هدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة، ومحمد سعد مدير إدارة خدمة المواطنين، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات والمديريات المختلفة، في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب

وذلك فى ضوء جهود المديرية فى التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فيما يخص مهام المديرية وأجهزتها المنوطة بها المرتبطة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين، وتقديم برامج تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، وأعمال التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الخدمات.

تقديم الخدمات للمواطنين

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتفعيل دور المديريات وأجهزتها فى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها توفير فرص عمل لائقة للشباب، وأيضا فرص تدريبية مناسبة لاحتياجات سوق العمل وكذلك خلق بيئة عمل آمنة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل).

فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعي والإسكان

وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى اللقاء من جانب المديرية، الحسيني الطاهر مدير إدارة التشغيل، والذي جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ما بين الحصول على فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعي والإسكان الشعبي واستخراج تراخيص وغيرها، بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختلفة، واستعراض جهود مديرية العمل وأجهزتها فيما يخص بحث شكاوى وطلبات المواطنين، كما وجه مدير المديرية الإدارات المختلفة بالمديرية بسرعة الرد على طلبات المواطنين وحسن التعامل مع الجمهور طالب الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.