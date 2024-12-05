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توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية يتصدر زيارة السيسي للدنمارك - أخبار كلمتك

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توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية يتصدر زيارة السيسي للدنمارك - أخبار كلمتك

توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية يتصدر زيارة السيسي للدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:42 مساءً - أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.  
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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