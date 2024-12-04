طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مستشفى الشيخ زايد التخصصي يوفر جهاز ميكروسكوب جراحي جديد لعمليات الرمد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مستشفى الشيخ زايد التخصصي يوفر جهاز ميكروسكوب جراحي جديد لعمليات الرمد - أخبار كلمتك

مستشفى الشيخ زايد التخصصي يوفر جهاز ميكروسكوب جراحي جديد لعمليات الرمد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه في إطار تطوير الخدمات الطبية بالمستشفى  استلمت وحدة جراحات الرمد والعيون  بالمستشفى جهاز الميكروسكوب الجراحي لجراحات العيون بتكلفة إجمالية تجاوزت ٥ ملايين جنيه.  

رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفي الشيخ زايد التخصصي 

وأفاد " جودة" أن إضافة الجهاز تأتي ضمن تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة  والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مستوي مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة اتساقا مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

الميكرسكوب يعد الإصدار الأحدث في مجال أجهزة جراحات الرمد

وأضاف أن الميكروسكوب يعد الإصدار الأحدث في مجال أجهزة جراحات الرمد والذي سيسهم بشكل كبير في توسيع نطاق إجراء عمليات جراحات العيون إلي جانب استقبال عدد أكبر من الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وفي سياق متصل أشار  الدكتور  أحمد صبحي - رئيس وحدة  الرمد أن تزويد الوحدة  بالإصدار الأحدث من الميكروسكوب الجراحي هي بمثابة إضافة قوية لرفع كفاءة وحدة الرمد الفنية وتنوع مستوي  الخدمات الطبية المقدمة بها.

ونوه " صبحي" إلى أنه قد أصبح بالإمكان إجراء جراحات العين الميكروسكوبية والتي تتضمن: عمليات الحول وعمليات الجلوكوما وعمليات المياه البيضاء الجراحية وعمليات المياه البيضاء باستخدام الموجات فوق الصوتية والتي تعد من الخدمات الطبية الهامة والمستحدثة بالمستشفى.


علاوة على إمكانية القيام بإجراء عمليات الشبكية والجسم الزجاجي بمساعدة تقنيات الميكروسكوب المستحدثة في مثل تلك العمليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم.. محافظ القاهرة يفتتح سوق اليوم الواحد بالمرج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق