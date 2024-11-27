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«التضامن الاجتماعي» تشارك بمعرض منظمة المرأة العربية للحرف اليدوية و الصناعات التقليدية - أخبار كلمتك

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«التضامن الاجتماعي» تشارك بمعرض منظمة المرأة العربية للحرف اليدوية و الصناعات التقليدية - أخبار كلمتك

«التضامن الاجتماعي» تشارك بمعرض منظمة المرأة العربية للحرف اليدوية و الصناعات التقليدية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في معرض "منظمة المرأة العربية للحرف اليدوية والصناعات التقليدية"، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة التضامن الاجتماعي، والذي يقام على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي "ريادة الأعمال النسائية في الوطن العربي".

وتواجدت ماجدة نور الدين مدير عام إدارة التسويق والمعارض، وهند شفيق من إدارة المعارض في المعرض للاطمئنان على تلبية كافة مطالب العارضين، وتذليل أية عقبات أمامهم.

وصرح رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم أن الوزارة تشارك كراعي رئيسي بالمعرض، وذلك فى إطار الاهتمام بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم المنتج اليدوي التراثي الذى يتميز بالحرفية، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام منتجات الأسر المنتجة لتبادل الخبرات بما يعزز قدراتها التنافسية أمام المنتج الخارجي.

وأضاف عباس أن جناح وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض، يضم عدداً من المعروضات المتميزة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تعبر عن الصناعات التراثية المتميزة من الملابس، وأشغال التللى، والمصنوعات الجلدية بالتصميمات التراثية المستوحاة من البيئة المحلية، والإكسسوار، وأشغال التطريز على القماش، وغيرها من المنتجات اليدوية المتميزة بدقة الصناعة وجودة الخامة.

يشارك بمعرض "الحرف اليدوية والصناعات التقليدية للمرأة العربية" العديد من رائدات الأعمال من الدول العربية لعرض منتجاتهن من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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