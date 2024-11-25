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محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة،  موقع سوق اليوم الواحد الجديد بشارع الصوامع في حي إمبابة، والذي يتم تجهيزه حاليًا في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه المحافظ رئيس حي إمبابة بضرورة رفع كفاءة المنطقة بأكملها، والتأكد من جاهزية الشارع لاستقبال السوق، مع التركيز على الإنارة والأرصفة والنظافة وإزالة أي عوائق تعيق حركة المرور.

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تعاون مثمر بين محافظة الجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخلية

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين، وبالتالي خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.

 

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خطة لتوسيع نطاق أسواق اليوم بالجيزة

وأعلن المحافظ عن خطة لتوسيع نطاق أسواق اليوم الواحد لتشمل أحياء إمبابة، الوراق، بولاق الدكرور، العمرانية، والمنيرة الغربية، وذلك بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

أسواق اليوم الواحد، حلقة جديدة في مكافحة الغلاء

تهدف أسواق اليوم الواحد، التي يتم إقامتها في مختلف المحافظات، إلى توفير سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء على المواطنين ويحد من ارتفاع الأسعار. كما تساهم هذه الأسواق في دعم المنتجين المحليين وتشجيع الزراعة المصرية.

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جهود متواصلة لتحسين الخدمات

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة الجيزة المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم. وتؤكد الزيارة التفقدية للمحافظ حرصه على متابعة المشروعات الخدمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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