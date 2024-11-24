قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

جنود يقتحمون محلا تجاريا ويسحلون مالكه في عدن - أخبار كلمتك

جنود يقتحمون محلا تجاريا ويسحلون مالكه في عدن - أخبار كلمتك

اصابة مواطنين باندلاع اشتباكات بين جنود في عدن - أخبار كلمتك

اصابة مواطنين باندلاع اشتباكات بين جنود في عدن - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وساوثهامبتون بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وساوثهامبتون بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

الأونروا: 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة - أخبار كلمتك

الأونروا: 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض أمام اللجنة الاقتصادية بالشيوخ جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتوطين الصناعة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض أمام اللجنة الاقتصادية بالشيوخ جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتوطين الصناعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

الاحتلال يخلي حي الشجاعية في غزة تمهيدًا لاقتحامه - أخبار كلمتك

الاحتلال يخلي حي الشجاعية في غزة تمهيدًا لاقتحامه - أخبار كلمتك

في عيد ميلاد ميرفت أمين، اكتشفها أحمد مظهر و"أبي فوق الشجرة" انطلاقتها نحو الشهرة..وحكاية فيلم أثر على مسيرتها - أخبار كلمتك

في عيد ميلاد ميرفت أمين، اكتشفها أحمد مظهر و"أبي فوق الشجرة" انطلاقتها نحو الشهرة..وحكاية فيلم أثر على مسيرتها - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية: رمال مثارة بالصحراء الغربية تؤثر على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية: رمال مثارة بالصحراء الغربية تؤثر على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب ينتصر لمبادئ العدالة الناجزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب ينتصر لمبادئ العدالة الناجزة - أخبار كلمتك

رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب ينتصر لمبادئ العدالة الناجزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.

وأوضح صقر، في تصريح لـ كلمتك، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.

وأشار صقر، إلى تأثير قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.

وأشاد رئيس حزب الاتحاد، بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً
حزب الوفد: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يؤكد جهود الدولة لتحقيق مبدأ العدالة

«الحرية المصري»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب يؤكد أن الدولة تحتضن جميع أبناءها

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق