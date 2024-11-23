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وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، ورافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، تتولى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم فى مجتمعات حضارية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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