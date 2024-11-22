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«تعليم كفر الشيخ» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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«تعليم كفر الشيخ» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«تعليم كفر الشيخ» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات شهر نوفمبر الجاري، لصفوف النقل لكافة المراحل التعليمية، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام.

وتبدأ الامتحانات يوم الأحد الأول من ديسمبر المقبل، وتنتهي 12 ديسمبر، وجرى التوجيه بمراعاة ما تتضمنه الورقة الامتحانية من الموضوعات التي درسها الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات الإمتحانات.

وشدد جودة، خلال اجتماع عقده، وتوجيهاته لمدير عام التعليم العام، غادة النحاس، علي ضبط سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية وخروجها بالشكل اللائق، مؤكداً على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات.

كما وجه بضرورة الاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أن تطبيق نظام التقييمات، هو أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس، مشددا على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب، مشددًا على أهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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