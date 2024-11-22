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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 -11 - 2024 - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 -11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 -11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:09 مساءً -  أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

 كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم الجمعة:

القاهرة: الصغرى   18 والعظمى 27

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 26

بنها: الصغرى 17 والعظمى  26

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 25

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 13   والعظمى 26

كاترين الصغرى 07 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  26

السويس: الصغرى 15 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 27

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 28

سوهاج الصغرى  13 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 28

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  الأسبوع المقبل، اعتبارا من  يوم الأحد المقبل، وتتمثل التقلبات الجوية  فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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