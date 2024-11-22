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وزير الري يتفقد مخرات السيول ومنشآت الحماية بالجيزة - أخبار كلمتك

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وزير الري يتفقد مخرات السيول ومنشآت الحماية بالجيزة - أخبار كلمتك

وزير الري يتفقد مخرات السيول ومنشآت الحماية بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:09 مساءً -  أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجأة لمخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

 

وزير الري يتفقد مخرات السيول بالجيزة

 حيث تفقد الدكتور سويلم كل من مخر سيل غمازة الكبرى بمواقع (مبدأ المخر وعدة مواقع على المخر وموقع المصب)، كما تفقد سيادته مخر سيل الصف.

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 وأكد الدكتور سويلم على حرصه الدائم على متابعة حالة مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات لضمان جاهزيتها التامة فى التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من قدرتها على حماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية من أخطار السيول.

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 وقد وجه الدكتور سويلم بقيام معهد بحوث المساحة بشكل فورى برفع قطاعات مصب مخر سيل غمازة الكبرى لتحديد كميات التجريف التى تم تنفيذها أثناء تطهير المخر والانتهاء من أعمال الرفع خلال ٧٢ ساعة، مع تحويل من يثبت تقصيره فى أعمال التجريف وتطهير مخرات السيول إلى التحقيق.

 

تطهير ترعة الخشاب من القمامة

 كما تفقد الدكتور سويلم أثناء الزيارة ترعة الخشاب، ووجه بسرعة إزالة تجمعات القمامة التى تم إلقاؤها من بعض الأهالى فى الترعة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، مناشدا بضرورة حفاظ المواطنين على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، ومؤكدا على دور المحليات في منع إلقاء القمامة في المجاري المائية، موجها بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظة الجيزة بخصوص حماية الترع والمصارف من إلقاء القمامة.

 

كما تفقد مصب تخفيف غمازة، موجها بالتطهير الفوري ورفع القمامة والمخلفات، والتوجيه لإدارة ري حلوان بالمتابعة المستمرة لإدخال أوامر التطهيرات علي منظومة التطهيرات المعدة لهذا الشأن وذلك خلال ٤٨ ساعة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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