اليوم، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:16 صباحاً - يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بحلوان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

جاء ذلك بعد افتتاح شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، الجمعة الماضي، والذي تمت إقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% فى بعض السلع.

كما سبق وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشهر الماضي، مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

تعميم تجرية أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات

وتدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية مع المحافظات تعميم تجربة السوق الواحد على مستوى الجمهورية بعد نجاحها في الإسكندرية، ومدينة نصر.

وٱكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات للسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك خطة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًّا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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