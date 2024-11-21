زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - أجرى محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة، وتفقد سير العمل في "مكتب إمبابة"، وما شهده من تطوير في البنية التحتية والفنية، خلال الفترة الماضية.

كما تفقد الوزير سير العمل في مجالات التفتيش، والتشغيل، وعلاقات العمل، والسلامة والصحة المهنية ووجه العاملين ببذل كل الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال زيارته، التقى الوزير مع أحد المواطنين من ذوي الهمم الذي طلب فرصة عمل، فوجه الوزير مديرية العمل بسرعة بتوفير وظيفة لائقة له، مؤكدًا حرص الحكومة على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين، والاستجابة السريعة لهم.

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