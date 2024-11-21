أمين الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في مؤتمر بداغستان حول تعزيز القيم الأخلاقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - يشارك الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في فعاليات المؤتمر والمنتدى الدولي العلمي بعنوان "آليات تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية وتعزيزها"، الذي يُعقد بمدينة محاج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2024.

المنتدى الدولي العلمي بعنوان “آليات تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على القيم الروحية”

ينظم المؤتمر الإدارة الدينية لمسلمي داغستان بالتعاون مع وزارة الشؤون القوميات والشؤون الأديان، وبدعم من صندوق دعم الثقافة والعلوم والتربية الإسلامية، تحت رعاية رئيس جمهورية داغستان.

دراسة القضايا المتعلقة بتشكيل القيم الروحية والأخلاقية

ويهدف المؤتمر إلى استقطاب خبراء محليين ودوليين لدراسة القضايا المتعلقة بتشكيل القيم الروحية والأخلاقية التقليدية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

كما يسعى لتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والهيئات الحكومية لدعم القيم الأخلاقية.

وسيلقي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كلمة هامة في المؤتمر.

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