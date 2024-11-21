محافظ الجيزة يبحث إنشاء مجلس استشاري من الشباب للتعاون مع أجهزة المحافظة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تعول على سواعد الشباب في النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها حيث تمثل فئة الشباب 60 % من التعداد السكاني للبلاد، مؤكدًا أن شباب مصر المتحمس الواعد يثبت يوما بعد يوم أنه سر قوة وحيوية الوطن.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا الغالية إيمانًا منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدة، موجها الشكر للرئيس على دعمه الدائم للشباب.



تصريحات المحافظ جاءت خلال الجلسة التي نظمتها محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لبرلمان الشباب والطلائع بالجيزة لتجسيد نموذج محاكاة لمجلسي النواب والشيوخ، والتى أعرب خلالها محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مع الشباب، لافتا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على دعم رؤى وأفكار الشباب لخلق بيئة مناسبة تمكنهم من تلقى التدريب والتأهيل الكافى بهدف تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة.



اقتراح بتشكيل مجلس استشاري من الشباب للتعاون مع أجهزة المحافظة

وعرض الشباب على محافظ الجيزة اقتراح بتشكيل مجلس استشاري من الشباب للتعاون مع أجهزة المحافظة والاطلاع على آرائهم وتطلعاتهم، وأكد المهندس عادل النجار على الاستجابة للطلبات والمقترحات المقدمة من الشباب، بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال اللقاء ناقش المحافظ عددًا من ملفات العمل على رأسها المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وشهدت جلسة محاكاة الشباب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى عرضها الشباب التي تمس الحياة اليومية أبرزها ملفات "النقل - الصحة - التعليم - النظافة - الطرق".

مشكلة الصرف الصحي بقرية منيل شيحة

كما جاء في طلبات الإحاطة (مشكلة الصرف الصحي، ووجود مخلفات بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس، انتشار الكلاب الضالة، الأمية الرقمية، المدارس التكنولوجية).



وقد ثمن محافظ الجيزة الصورة المميزة التي ظهر عليها أعضاء برلماني الطلائع والشباب خلال نموذج المحاكاة، وتقديمهم لأداء وعرض مميز يعكس الرؤية التي ترغبها القيادة السياسية والدولة المصرية فى الشباب المصري، مشيرًا إلى أهمية التثقيف والتوعية في بناء الأجيال المتتالية في ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ومواجهة التحديات المختلفة.

حضر اللقاء محمد نور الدين القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة والنائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب ومحمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة، وخالد مسعود رئيس قطاع الشباب وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب وعادل فهمي وكيل المديرية للشباب وعاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع وأسامة الصياد مدير إدارة برلمان الشباب ومحمد المزيكى مسئول برلمان الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا