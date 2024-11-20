كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

مقتل ٣ أشقاء لسبب صادم في عمران - أخبار كلمتك

مقتل ٣ أشقاء لسبب صادم في عمران - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات، ويعقبه مؤتمر صحفى لعرض أبرز ما تم اتخاذه من قرارات ونشاط الحكومة والرد على الشائعات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أمس لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الوزراء، إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق