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جولة تفقدية لرئيس هيئة التأمين الصحي بمستشفى مدينة نصر - أخبار كلمتك

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جولة تفقدية لرئيس هيئة التأمين الصحي بمستشفى مدينة نصر - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس هيئة التأمين الصحي بمستشفى مدينة نصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - واصل الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، جولاته الميدانية بتفقد مستشفى مدينة نصر، وذلك في للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى الخاضعين لمظلة التأمين الصحي

 

وخلال الزيارة تابع الدكتور أحمد مصطفى، أعمال التطوير الجارية في المستشفى، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى الخاضعين لمظلة التأمين الصحي، حيث تأكد من عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، بالأعمال الجارية، مؤكدا ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، التزام الهيئة بتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال متابعة جميع مشروعات التطويرية للمنشآت والخدمات، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي.

 

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رافق رئيس الهيئة في هذه الزيارة الدكتور أحمد عطا فهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة، والدكتورة دينا صبحي، مدير مستشفى مدينة نصر.

جدير بالذكر أن مستشفى مدينة نصر من المنشآت الصحية الحيوية في القاهرة، حيث تصل السعة الاستيعابية للمستشفى إلى:
244 سريرا داخليا.
22 سرير رعاية متوسطة، منهم 8 أسرة تخصصية لأمراض القلب.
40 سرير رعاية.
8 أسرة رعاية جراحية.
6 أسرة رعاية قسطرة.
4 أسرة رعاية قلب.
8 أسرة رعاية باطنة، نفسية وعصبية.
3 أسرة استقبال وطوارئ.
11 سرير رعاية أطفال.
22 ماكينة غسيل كلى.
12 غرفة عمليات

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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