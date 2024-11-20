كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

مقتل ٣ أشقاء لسبب صادم في عمران - أخبار كلمتك

مقتل ٣ أشقاء لسبب صادم في عمران - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

استمارة الشهادة الإعدادية 2025، الخطوات والشروط للتسجيل للتقدم للامتحانات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استمارة الشهادة الإعدادية 2025، الخطوات والشروط للتسجيل للتقدم للامتحانات - أخبار كلمتك

استمارة الشهادة الإعدادية 2025، الخطوات والشروط للتسجيل للتقدم للامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - استمارة الشهادة الإعدادية، يبحث عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن خطوات وشروط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، 2024-2025، من خلال منصة التقديم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم إلكترونيًّا لاستمارة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــا.

امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تأكد الطلاب من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة وفي حالة وجود أي أخطاء يتم إخطار المدرسة فورًا لتعديل الخطأ.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ووجهت وزارة التربية والتعليم مديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي سجلها الطلاب والتأكد من صحة البيانات خاصة الصورة الشخصية للطالب حرصا على صحة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة طباعة كشوف (12 د) الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة.

وأضافت أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحان للشهادة الإعدادية:

1- فتح موقع تسجيل استمارة الامتحانات من هنـــا

2- الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني الموحد، أو الضغط التسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.

3- إضافة الرقم السري واسم المستخدم.

4- كتابة البيانات المطلوبة من الاسم رباعي والرقم القومي والمحافظة.

5- بعد الانتهاء من  ملء البيانات  الضغط على حفظ الاستمارة.

6- الضغط على طباعة الاستمارة.


الأوراق المطلوبة لـ كتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي 

1- صورتين من وصل دفع المصاريف.

2- أصل وصورتين من وصل رسوم التقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي.

3- 4 صور 4×6 بالزي المدرسي بخلفية بيضاء.

4- طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات.

5- طابع نقابة المهن التعليمية.

6- صورة من شهادة الميلاد.

7- ظرف يكتب عليه من الخارج ( اسم الطالب - عنوانها -الفصل- رقم التليفون).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق