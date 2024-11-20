كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

مقتل ٣ أشقاء لسبب صادم في عمران - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:05 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2024).

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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