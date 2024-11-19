6 محظورات على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:03 مساءً - تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمات البطاقات التموينية والتي تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها لقطاع عريض من المواطنين، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن ويحصلون من خلالها على السلع الأساسية بقيمة 50 جنيه للفرد الواحد، بالإضافة إلى صرف الخبز المدعم بسعر 20 قرش للرغيف.

ووضعت وزارة التموين بعض المحظورات والقيود على البطاقات التموينية، لضمان تقديم الدعم ووصوله للمستحقين والفئات الأولى بالرعاية، وهي:

بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحريفها أو إدخال أي تعديل بالبيانات عليها.



يحظر على كل صاحب بطاقة تموينية بيع المواد التموينية التي تصرف له أو الاتجار فيها أو التنازل عنها للغير



يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراته إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد لصرفها.



في حالة عدم صرف السلع والخبز بها لمدة 6 أشهر متتالية، موضحة أن عدم صرف المواطن لمستحقاته التموينية لمدة ٦ شهور متتالية يحذف البطاقة آليًا.

ضبط بطاقة التموين مرتين متروكة لدى صاحب المخبز البلدي أو البقال التمويني، ففي حالة ترك المواطن بطاقة التموين عند صاحب المخبز أو البقال التمويني، يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى حيث يتم إلغاؤها نهائيا.

حالة عدم صرف السلع والخبز بها لمدة 6 أشهر متتالية، موضحة أن عدم صرف المواطن لمستحقاته التموينية لمدة ٦ شهور متتالية يحذف.



صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر نوفمبر

وتواصل وزارة التموين صرف السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم لأصحاب بطاقات التموين، والمستفيد منها نحو 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانتهت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة - المصرية)، والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن رئيسي من صرف استعاضات السلع التموينية، لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني تقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين، خلال شهر نوفمبر الجاري.



وتقوم وزارة التموين بصرف المقررات التموينية عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن بـ 22 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًا أكثر من 4 مليارات جنيه.

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