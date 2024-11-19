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الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء - أخبار كلمتك

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الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متوقعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحرى والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

وقالت إن هناك نشاطا للرياح على جنوب سيناء ومناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14
 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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