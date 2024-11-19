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تقدم بطيء في مفاوضات مؤتمر الأطراف COP29، ومطالبات متزايدة بالعدالة المناخية - أخبار كلمتك

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تقدم بطيء في مفاوضات مؤتمر الأطراف COP29، ومطالبات متزايدة بالعدالة المناخية - أخبار كلمتك

تقدم بطيء في مفاوضات مؤتمر الأطراف COP29، ومطالبات متزايدة بالعدالة المناخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - تشهد مفاوضات مؤتمر الأطراف COP29 في دورته التاسعة والعشرين تقدمًا بطيئًا في قضايا حيوية تتعلق بتغير المناخ، وذلك رغم مرور الأسبوع الأول من المؤتمر.

وأعرب عدد من خبراء البيئة عن قلقهم إزاء بطء وتيرة المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التمويل المناخي التي تعد من أهم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، ورغم التقدم المحرز في بعض الجوانب، إلا أن هناك العديد من العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق شامل وطموح.

الدول العربية هي الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ

وبرر خبراء البيئة بطء التقدم بإن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام التوصل إلى حلول جذرية لمشكلة تغير المناخ، وأن الدول النامية، وخاصة الدول العربية، هي الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، وتطالب بحصولها على العدالة المناخية التي تضمن لها الدعم المالي والتكنولوجي اللازم للتكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

ومع ذلك، لا يزال هناك أمل في التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، ويأمل المشاركون أن تشهد الأيام المقبلة تحركًا أسرع من جانب الدول المتقدمة لتقديم الدعم المالي اللازم للدول النامية، وأن يتم التوصل إلى اتفاق طموح يحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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