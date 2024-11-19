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وزير الإسكان يستعرض مقترحات تطوير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يستعرض مقترحات تطوير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض مقترحات تطوير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، لاستعراض مقترحات تطوير وتعظيم دور الجهاز، وتمكينه من أداء مهامه في التفتيش على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة المتعلقة بإصدار التراخيص، وغيرها من المهام.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تطوير أداء جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والعمل على وضع أفكار بناءة وغير تقليدية لإيجاد مصادر متنوعة لتمويل الجهاز، وتعظيم موارده، نظرًا لدوره الهام في الرقابة والتحقق من الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للبناء في جمهورية مصر العربية، من أجل الوصول إلى عمران حضري يحقق جودة الحياة للمواطنين.

واستعرض رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، خطة عمل الجهاز، وما حققه خلال الفترة الماضية، ومقترحات تطوير الجهاز، ومهامه الأساسية والإضافية، ومعوقات العمل بالجهاز، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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