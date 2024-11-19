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تفاصيل تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب نوة المكنسة.. وآخر توقعات الطقس - أخبار كلمتك

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تفاصيل تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب نوة المكنسة.. وآخر توقعات الطقس - أخبار كلمتك

تفاصيل تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب نوة المكنسة.. وآخر توقعات الطقس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - تعليق الدراسة في الإسكندرية.. بسبب التلقبات الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية خلال هذه الأيام، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تعليق الدراسة في الإسكندرية.

سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية

وتشهد محافظة الإسكندرية، خلال هذه الفترة حالة من الطقس غير المستقر الذي يسوده العديد من التقلبات الجوية، وذلك بسبب تعرضها لنوة المكنسة، والتي تسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة في الإسكندرية

تعليق الدراسة في الإسكندرية

وفي هذا السياق، أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري في كافة المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة جراء سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية بسبب نوة المكنسة التي تضرب المحافظة خلال هذه الأيام.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

حالة الطقس في الإسكندرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الإسكندرية، والمحافظات الساحلية، حيث تشهد هذه المحافظات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتشهد سقوط أمطار غزيرة.

تعليق الدراسة في الإسكندرية

عدم استقرار حالة الطقس في الإسكندرية

وناشدت الأرصاد، المواطنين بتوخي الحذر جراء عدم استقرار حالة الطقس، وضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والتزام الجميع أماكنهم، وعدم القيادة تحت الأمطار إلا في حالة الضرورة، مع وجوب تهدئة السرعة حفاظًا على حياة المواطنين.

نوة المكنسة

وتشهد محافظة الإسكندرية، أجواء مضطربة وعدم استقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة واضطراب بحركة الملاحة، بسبب تأثرها بمنخفض جوي ناتج عن نوة المكنسة القادمة من قارة أوروبا.

الطقس في الإسكندرية

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادها الكامل لاستقبال نوة المكنسة، من خلال نشر سيارات رفع المياه في جميع أنحاء المحافظة، وبالأخص في الأماكن التي تتراكم بها المياه، وتسبب ازدحام مروري، مؤكدة على تواجد جميع عمالها لتلقي الشكاوى بجميع أنواعها ومن أي مكان بالمحافظة، في حالة وجود تراكم للمياه والتعامل الفوري مع الموقف.

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سوء الأحوال الجوية وتعطيل الدراسة بهذه الأماكن |بيان بدرجات الحرارة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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