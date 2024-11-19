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تخدم 11 قرية، محافظ الجيزة يتفقد مشروعات معالجة الصرف الصحى بالصف - أخبار كلمتك

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تخدم 11 قرية، محافظ الجيزة يتفقد مشروعات معالجة الصرف الصحى بالصف - أخبار كلمتك

تخدم 11 قرية، محافظ الجيزة يتفقد مشروعات معالجة الصرف الصحى بالصف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:01 مساءً -  تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من مشروعات البنية التحتية بمركز الصف لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والجدول الزمني لدخولهم الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين. 
  

تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة 

 شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الودي، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
 

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 وأكد المحافظ  أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد متابعة دورية من أجهزة المحافظة لما تمثله هذه المشروعات فى توفير حياة إنسانية وكريمة للمواطنين، خاصة مشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لإيصالها  للمناطق المحرومة.
 

 

مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة

 وأشار المحافظ إلى أن مشروع  محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة يقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة ٢٢ ألف م٣، وتستخدم المحطة  قرى الاخصاص وكفر طرخان وغمازة الكبرى ومنطقة نجوع العرب.
 

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 وتفقد المحافظ مراحل تنفيذ الأعمال المدنية داخل محطة معالجة أبو عريضة والتى وصلت لنسبة تنفيذ ٩٧%  موجهًا بسرعة البدء فى الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة مع الالتزام بجدول الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.
 

مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الودى

 كما تفقد محافظ الجيزة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الودى، والتى تقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة ١٥ألف م٣، وتخدم قرى عرب العيايدة والجزيرة الشقراء والمنشئ واسكر والودى والديسمى. 
 

 

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 وخلال تفقد المحافظ مراحل تنفيذ الأعمال المدنية  داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالودى اطلع على رسم توضيحي لمراحل تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن مشروعات معالجة الصرف الصحي بقرية الودي وعزبة أبو عريضة تساهم في إدخال خدمات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية بعدد ١١ قرية محرومة. 
 

كما اطلع المحافظ على النسب النهائية لمشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى الصف وأطفيح بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والشباب والرياضة ومرفق الإسعاف لإزالة أي معوقات تواجه الأعمال بكافة المشروعات المتبقية   

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 رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ  ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة  والعميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف  ومسئولى الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالجيزة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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