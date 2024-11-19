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«نقابة الفلاحين»: وزارة الزراعة نجحت في توفير التقاوي للموسم الشتوي بكافة المحافظات - أخبار كلمتك

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«نقابة الفلاحين»: وزارة الزراعة نجحت في توفير التقاوي للموسم الشتوي بكافة المحافظات - أخبار كلمتك

«نقابة الفلاحين»: وزارة الزراعة نجحت في توفير التقاوي للموسم الشتوي بكافة المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتوفير التقاوي من قبل وزارة الزراعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث إن النقابة لم تتلقى أي شكاوى هذا العام بخصوص نقص التقاوي بالمديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة.

وأثنى النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء وزارة الزراعة والوزير علاء فاروق، الذي وجه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل «القمح - البرسيم - الفول البلدي - الشعير» من الأصناف عالية الإنتاجية وتحقيق العدالة، حيث أشرف بنفسه على عملية التوزيع الخاصة بالمزارعين في جميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن محصول القمح أحد أهم المحاصيل الزراعية في العالم، ويُعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، التي توليه الدولة اهتماما كبيرا من حيث إصدار السياسة الصنفية، وكذلك التوصيات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاجية، وتوفير التقاوي المعتمدة المنتقاة.

وأضاف أن زراعة القمح من الأنشطة الزراعية الرئيسة في مصر، حيث يعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية التي تلبي احتياجات الغذاء وتعزز الأمن الغذائي في البلاد، لافتا أن وزارة الزراعة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها «القمح - الذرة - القطن - الاُرز - فول الصويا» خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك للعمل على توفير التقاوي من الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية بما يمكن الفلاح من زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه وبالتالي زيادة الدخل.

ولفت أبواللوز، إلى أن وزارة الزراعة نجحت في توفير تقاوي القمح المعتمدة التي تكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، كما تم الانتهاء من توزيع تقاوي القمح مبكرا وتوفيرها بسعر 750 جنيها للشيكارة، مشيرا إلي أن الحكومة وضعت سعرًا استرشاديا للقمح 2200 للأردب وهو أعلى من السعر العالمي لتشجيع المزارعين على زراعته، وأن التقاوي موجودة فى جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى، وقد تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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