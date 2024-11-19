إنارة هيئة الدواء المصرية باللون الأزرق في الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر مضادات الميكروبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:20 صباحاً - أعلنت هيئة الدواء المصرية بدء مشاركتها في فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر مضادات الميكروبات للعام الرابع على التوالي، والذي تنظمه مجموعة من المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، في الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر 2024، وذلك تحت شعار "خليك واعي... بلاش مضاد حيوي من غير داعي".

الأسبوع العالمي للتوعية عن مضادات الميكروبات

وقامت هيئة الدواء المصرية، بإنارة مقرها بالمعادي "باللون الأزرق" كأحد الفعاليات التي تنظمها الهيئة خلال الأسبوع العالمي للتوعية عن مضادات الميكروبات.



وتُشارك هيئة الدواء المصرية في هذا الأسبوع كل عام بالعديد من الفعاليات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع لنشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات ومنع ظهور سلالات الميكروبات المقاومة لها؛ وذلك لما له من تأثير بالغ ليس فقط على الإنسان، ولكن أيضًا على الحيوان والنبات والبيئة تأكيدا على نهج الصحة الواحدة.

خليك واعي... بلاش مضاد حيوي من غير داعي"

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المستمرة والفعالة فيما يتعلق بهذه القضية المهمة، والتي تسهم بشكل كبير في رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي، وتزامنا مع هذا الأسبوع؛ تدعو هيئة الدواء المصرية جميع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة الفعالة في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع عن هذه القضية العالمية وذلك تحت شعار "خليك واعي... بلاش مضاد حيوي من غير داعي".

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