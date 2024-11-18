عبر موقع الوزارة.. طريقة تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. مع اقتراب موعد عقد امتحانات نصف العام، يبحث العديد من الطلاب عن طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقع الوزارة.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

تُتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات، تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 لأداء امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الحالي.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 لأداء الامتحانات، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، من خلال الضــغــط هـــنــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يتم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني، وعقب ذلك يتم تكملة باقي الخطوات في المدرسة، ويمكن للطلاب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 إلكترونيًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

- كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

- طباعة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية وكشوف 12 د الإلكترونية.

طريقة تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وتابعت الوزارة أنه عقب الانتهاء من تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 وطباعتها، ويتم اتباع الخطوات التالية:

- يتم تسليم استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 للمدرسة.

- تسليم الأوراق المطلوبة مع استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 للمدرسة.

- تقوم المدرسة بمراجعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

- تعتمد المدرسة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.

- يتم تشكيل لجنة من عضوين لمراجعة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 مراجعة نهائية.

- تقوم اللجنة بمطابقة البيانات المسجلة في الاستمارة وبالبيانات الموجودة في شهادة الميلاد.

- بعد المراجعة يتم التوقيع على استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 بما يفيد ذلك.

- اعتماد كافة استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025 من المسئول الأول وهو مدير المدرسة.

- ختم استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025.

- ختم صورة الطالب بختم شعار المدرسة.

- يجب أن يكون الختم نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.

- على الطالب أن يوقع أسفل صورته بخط واضح «الاسم رباعي».

- على أن تكون الصور ملصقة جيدًا بالموضع المحدد لها.

- ترتيب استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025 ترتيبا هجائيا.

- إرسال الاستمارات مع كشوف 12 إلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها.

- يتم إرسالها إلى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي:

- إذا كانت المدرسة مشتركة، يتم إدراج أسماء البنات ثم البنون في تسلسل واحد كل على حدة.

- تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه:

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الفرنسية «حديث / قديم».