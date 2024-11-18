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خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ90 دقيقة - أخبار كلمتك

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خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ90 دقيقة - أخبار كلمتك

خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ90 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً -  شهد صباح اليوم الأحد استقرار معدل  تأخيرات  القطارات، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ90 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ90 دقيقة - أخبار كلمتك

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