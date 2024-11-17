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المهندسين تستهل فعالياتها بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024 - أخبار كلمتك

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المهندسين تستهل فعالياتها بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024 - أخبار كلمتك

المهندسين تستهل فعالياتها بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - استهلت  نقابة المهندسين فعالياتها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024، بعقد اجتماع بين مكتبي محرم باخوم، وهويدي للاستشارات الهندسية، مع ٤ شركات متخصصة في أعمال تصنيع الكابلات والإكسسوارات الكهربائية وتوريد مستلزمات منظومة الحريق والمولدات الكهربائية.

افتتح الجلسة المهندس أحمد مهران- رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ناقلًا تحيات المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين للحضور، موضحًا أن عقد مثل تلك الجلسات يأتي في إطار الجهود المبذولة للنقابة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز المنتج المصري، دعمًا للبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن توطين المنتج المحلي خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

وخلال الجلسة التي أدارها المهندس ماير جرجس- عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنقابة الفرعية بالقاهرة، وحضور المهندس الاستشاري أحمد حشيش، والمهندس محمد الواضح، والمهندس محمد ثروت- أعضاء اللجنة، تم استعراض آخر المستجدات لقطاعات تصنيع الكابلات والإكسسوارات الكهربائية، ومستلزمات منظومة الحريق والمولدات الكهربائية، في إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠ من خلال التكامل بين الأطراف والتنمية المستدامة والخروج بمجتمع حضري مستدام، وتشجيع المنتج المحلي لسد حاجة السوق الداخلي وزيادة حجم الصادرات.

ومن جانبه أشاد الدكتور مراد باخوم، وممثل مكتب هويدي للاستشارات الهندسية بما تبذله نقابة المهندسين من دور هام لربط كافة الأطراف، تفعيلًا لدورها المعهود، كونها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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