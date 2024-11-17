زيادة المعاشات والحافز.. وزير البترول يعلن حزمة حماية اجتماعية للعاملين بالقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:13 مساءً - أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول، حزمة من الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول خلال الاحتفال بالعيد القومي الـ 49 لقطاع البترول.

وقرر وزير البترول، زيادة الحافز الجماعي لجميع العاملين بقطاع البترول، وزيادة بدل التخصص مع الاهتمام بالقطاع الرياضي والعنصر البشري.

كما أعلن بدوي، عن زيادة المعاش التكميلي، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بقطاع البترول.

واحتفلت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، بالعيد القومي لقطاع البترول، والذي يواكب الذكرى الـ 49 لاسترداد حقول سيناء من قبضة الاحتلال الصهيوني وعودتها إلى السيادة المصرية في 17 نوفمبر من عام 1975.

حضر الاحتفال الذي أقيم بشركة الإسكندرية للبترول كوكبة من قيادات وزارة البترول ورؤساء الشركات والهيئات، وعدد من كوادر نقابة العاملين بالبترول، حيث كرم الوزير، بعض رموز العمل النقابي وعدد من قيادات القطاع.

كان في مقدمة المكرمين النقابي البارز محمد سعفان وزير العمل ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بقطاع البترول السابق وأسامة علي الدين نائب رئيس النقابة العامة السابق وفهيمة محمد علي أمينة المرأة ونائب رئيس النقابة العامة للبترول سابقاً وأول سيدة يتم إنتخابها عضواً بالمكتب التنفيذي لنقابة البترول في تاريخ القطاع.. فضلاً عن تكريم عدد من العمال بشركات البترول المتميزين.

كما حضر الاحتفال المهندس سامح فهمي وأسامة كمال وزيرا البترول السابقين، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.