درجات الحرارة في القاهرة.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - درجات الحرارة في القاهرة.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة في القاهرة

وكشفت عن درجات الحرارة في القاهرة، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 26 درجة وتسود أجواء غائمة معتدلة الحرارة، وإما عن الصغرى تسجل 17 درجة وبذلك تسود أجواء باردة أثناء فترات الليل.

ونوهت على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أو اصطحاب جاكيت أثناء النزول خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة الآن

كشفت الهيئة عن حالة الطقس اليوم، لافتة إلى اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وذلك بسبب نوة المكنسة التي ضربت البلاد أمس السبت.

ونصحت الأرصاد الجوية، سكان الإسكندرية والمدن الساحلية باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة أثناء فترة النوة، التي تسبب سقوط أمطار غزيرة، ونوهت على المواطنين بعدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وضرورة القيادة بهدوء أثناء الأمطار الغزيرة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وحذرت الهيئة، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والشواطئ الشمالية للدلتا، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و55 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس في مصر

وعن حالة الطقس في مصر، أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح ستنشط الرياح أحيانًا على معظم أنحاء البلاد، وتستمر على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.