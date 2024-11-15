دورات تدريبية وجولات ميدانية، الزراعة تعلن أنشطة الوزارة خلال أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:44 مساءً - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٢١ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٨ وحتى ١٤ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات التنموية.

وخلال هذا الأسبوع وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رسالة شكر إلى قيادات الوزارة مشيدا بأدائهم الميداني خلال الفترة الماضية لخدمة المزارعين وطالبهم بمزيد من الجهد لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، كما وقع وزيرا الزراعة والتنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات.

فيما التقى "فاروق" والسفير الهولندي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، كما استقبل أيضا مدير المركز الدولى للبحوث والاستشارات الزراعية فى المناطق الجافة (ايكاردا) الدكتور على أبوسبع والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك ودور المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية فى دعم الدول الاعضاء خاصةً مصر ودول شمال افريقيا.

كما التقى الوزير، مع رئيس اتحاد منتجى الدواجن وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام الاتحاد بإمداد السلاسل الغذائية بكميات مفتوحة من بيض المائدة بسعر تسليم 150 جنيها، كذلك شهد المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في دورته الثامنة عشر، والذي نظمه المركز الإعلامي العربي، تكريم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرا لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار الـ ٤٠ عاما الماضية.

وترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

فيما استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق والوفد المرافق له لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك، كما نشرت حملة معاك في الغيط “حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني”، مجموعة من الملصقات، والفيديوهات التوعوية الإرشادية، حول أهمية زراعة محصول الفول البلدي، وأهم المعاملات الخاصة به، لزيادة إنتاجية الفدان.

واستكملت الفرق البحثية بمركز بحوث الصحراء جهودها لتنفيذ أنشطة تنموية زراعية مستدامة بوسط سيناء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة استكمال خطط التنمية بشبه جزيرة سيناء وتحقيق التنمية الشاملة بها، كما واصل علماء المركز، للأسبوع الثاني على التوالي تواجدهم في الساعات الأولى من الصباح داخل التجمعات الزراعية بسيناء لتقديم الدعم الفني والتدريب الميداني للمزارعين، كما تواصل حملة “اسأل خبير” أعمالها في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في إطار الدور الإرشادي لمركز بحوث الصحراء.

فيما تم أيضا تنظيم المنتدي الثقافي العلمي الرابع لمركز البحوث الزراعية الذي نظمته لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بمركز البحوث الزراعية تحت عنوان البحث العلمي والسياسات - واجهة لتعزيز تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة (في إطار قضية الأمن الغذائي)، كما استعرض المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية إنجازاته خلال شهر أكتوبر 2024 من خلال تقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية برئاسة د أحمد رزق تقريرا بنشاطها الميداني وجهودها لخدمة المزارعين خلال أكتوبر 2024، كنا نفذ معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برنامج تدريبي بعنوان "لممارسات التصنيعية الجيدة لأهم الصناعات القائمة على الرمان" لعدد 75 متدربا بمحافظة أسيوط.

وقام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بالمرور على جمعيتي التوفيقيه وعزب نوبار بالإدارة الزراعية بخورشيد بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير العمل بمنظومة حوكمة الأسمدة، كنا واصلت الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

ووقع الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة جامعة بنها برتوكول للتعاون المشترك فى الأبحاث العلمية التطبيقية المشتركة وإقامة المشاريع البحثية التطبيقية فى المزارع السمكية، كما وزع جهاز مشروعات التنمية الشاملة على صغار المزارعين، في المناطق التي تستهدفها مشروعات الجهاز 100 طن تقاوي شعير بالمجان.

بينما وجه الدكتور محمد المنسي - رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بنشر تقارير كميات البطاطس المستوردة بصورة دورية مما قد يسهم في وضوح الرؤية فى سوق تقاوى البطاطس، كما واصل قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى المراقبات المختلفة التابعة له، كذلك عقد القطاع، عددا من الندوات الإرشادية التوعوية، لدعم المستفيدين بالمراقبات المختلفة التابعة له.

فيما نظمت الإدارة العامة للإرشاد البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات الفعاليات المجتمعية خلال شهر أكتوبر 2024. حيث شهدت الهيئة تنظيم عدد كبير من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية، كما شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية خلال شهر أكتوبر 2024 للكشف عن أي مخالفات متعلقة بتسجيل الأدوية أو تداول أدوية محظورة.

وعالجت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أكثر من 350 ألف رأس ماشية وطائر خلال حملات التحصين والقوافل البيطرية خلال أكتوبر 2024، كذلك تم تنظيم وتنفيذ قوافل بيطرية شاملة مجانية في عدد 7 محافظات كبداية لسلسلة القوافل التي ستنفذ في باقي المحافظات بالتعاون بين وزارة الزراعة وحزب مستقبل وطن، كا تم إطلاق قافلة علاجية مجانية من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بالعباسية وجمعية ESMA للرفق بالحيوان بمنطقة سقارة البدرشين.

وخلال هذا الأسبوع أيضا ترأس المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الحلقة النقاشية فى المؤتمر الدولى السنوى المشترك، ولمنظم بمعرفة وزارة الصحة، كذلك استقبل المعمل زيارة علمية من طلاب كلية العلوم بعين شمس، للإطلاع على الدور الرقابي للمعمل فى مجال سلامة الغذاء، كما شارك أيضا فى المنتدى الثقافي الرابع لمركز البحوث الزراعية، كذلك تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان " أهم الممارسات لزيادة الإنتاج لضمان سلامة أهم محاصيل الخضر المصدرة" بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع كلية الزراعة بجامعة قناة السويس ـ فى مجال البحوث والرسائل العلمية والتحاليل والتدريب وورش العمل والمؤتمرات والندوات، فيما بلغ إجمالي العينات التي استقبلها المعمل هذا الأسبوع حوالي 5778 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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